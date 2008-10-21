Литвин не понимает, что делает Яценюк

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН не понимает, почему председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК "не беспокоится о том, чтобы организовывать работу парламента".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Житомире.

"Надеюсь, что завтра, если будет работать Верховная Рада, у нас (во фракции Блока Литвина - УНИАН) будет возможность определиться еще раз и сказать, как мы оцениваем происходящее в стране и что нужно делать дальше. Вообще, я удивляюсь, что председатель ВР не беспокоится о том, чтобы организовывать работу парламента", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что нельзя перерывать деятельность любой ветви власти, и парламент должен работать до формирования нового состава ВР в том случае, если новые выборы состоятся".

"Мы имеем сегодня парадоксальную ситуацию, когда Президент, премьер-министр, председатель ВР, большинство ВР, абсолютно все правительство и государственные администрации являются представителями одного политического лагеря - помаранчевого. Они выясняют отношения, а между тем страна теряет надежду на более-менее приличную жизнь", - заявил В.ЛИТВИН.

Он призвал политиков признаться в том, что они "не могут вывести страну из тупика".