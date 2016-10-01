Обвиняемый по "делу Ефремова" экс-регионал Медяник объявил голодовку

Об этом адвокат Медяника Ким Веремийчик сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня во время судебного заседания, которое длилось три дня, после речи прокурора, в которой звучала откровенная ложь об обстоятельствах дела, о доказанности подозрения нашего подзащитного, не соглашаясь с тем, что судья, которая рассматривала дело, отклонила все ходатайства стороны защиты об истребовании доказательств, которые не подтверждают виновности нашего подзащитного, Владимир Медяник объявил голодовку", - заявил Веремийчик.

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По его словам, голодовка будет прекращена, когда сторона обвинения проведет определенные следственные действия.

"А именно, речь идет и об одновременном допросе основных свидетелей обвинения, на которых основывается подозрение, с нашим подзащитным. Данные ходатайства были удовлетворены еще в начале сентября, но Генпрокуратура в течение месяца игнорировала проведение данных следственных действий", - пояснил адвокат.

По его словам, прокурор Кожуховський, который поддерживал сторону обвинения, сообщил, что невозможность проведения перекрестного допроса связана с тем, что Медяник находится под стражей, а свидетели не проживают на территории Киева.

Веремийчик заявил, что, согласно анкетных данных, которые содержатся в протоколах, свидетели проживают как в Киеве, так и в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

По словам Луценко, Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев - до 28 сентября. 7 августа Луценко сообщил в Facebook о задержании бывшего народного депутата Владимира Медяника. «В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта - экс-нардепа ПР Владимира Медяника», - написал он. 8 августа Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о взятии под стражу Медяника на 60 суток.