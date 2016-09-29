Порошенко об уроках Бабьего Яра: потворство агрессору лишь разжигает аппетит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на траурной церемонии памяти жертв Бабьего Яра.

«Урок Бабьего Яра – это напоминание о страшной цене политической и нравственной близорукости. Это – напоминание о том, что потворство агрессору лишь разжигает аппетит», - подчеркнул он.

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«Подобного рода трагедии невозможны в условиях демократии, они свойственны только авторитарным и тоталитарным режимам, для этих режимов жизни – ничто, а люди – лишь винтики в смертоносной машинерии диктаторов-параноиков», - добавил президент.