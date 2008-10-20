У Литвина не переживают, потому что «украинцы любят ходить на выборы»

Народный депутата из фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что явка избирателей на досрочных выборах Верховной Рады составит не менее 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил на пресс-конференции в Виннице.

«Я предполагаю, что на выборы придут не менее 60% избирателей", - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что украинцы любят ходить на выборы, невзирая на то, что социологические исследования показывают, что против этих выборов выступает более двух третей граждан.

«По всем социологическим исследованиям, около двух третей граждан не поддерживают проведения этих выборов. Но, как это ни парадоксально, они на выборы придут. И никаких опасений, что не будет 50%, у меня нет. Наши люди любят голосовать, любят ходить на выборы. Это для них определенное событие. Поэтому складывается достаточно интересная ситуация – большинство людей против досрочных выборов, но на выборы с удовольствием придут. Вопрос только в том, будут ли они 7 декабря, или позже", - сказал он и добавил, что в неизбежности этих выборов не сомневаются даже те, кто обжалует их проведение.

«В том, что выборы будут, не сомневаются даже те, кто их обжалует. Потому что, насколько мне известно, штабная работа в этих политических силах ведется очень мощно. Сопротивление, скорее всего, направлено на максимальное снижение рейтинга инициатора выборов, которым является Президент Украины, и набрать определенные "баллы", - отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.