У Литвина увидели признаки, что выборы могут быть перенесены

Член фракции Блока Литвина, заместитель председателя Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ не исключает перенесения даты проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил на пресс-конференции в Виннице.

«То, что ШЛАПАК (первый заместитель главы Секретариата Президента) сказал, что Президент может дать день поработать Верховной Раде, говорит о том, что, очевидно, уже есть непубличное решение о том, что выборы могут быть перенесены", - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ добавил, что, по разным источникам, возможные сроки перенесения выборов колеблются от второй половины декабря до конца января. "Кое-кто говорит, что аж на январь. Но то, что они состоятся на протяжении декабря-января, у меня лично сомнений нет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР, назначенных на 7 декабря.

Вместе с тем, руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК сообщил, что 17 октября Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов. При этом Р.КИРИЛЮК подчеркнул, что таким образом препятствий для проведения внеочередных выборов не существует.