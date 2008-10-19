Симоненко собрал коммунистов на внеочередной съезд
10:54, 19 октября 2008Политика
1357 0
Прибыло 288 делегатов
Начался внеочередной XLIII (43-й) съезд Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде будет рассматриваться политическая ситуация в Украине и задачи партийных организаций в связи с досрочными выборами.
В зале, где проходит съезд, размещен лозунг «Долой Ющенко, олигархов! Трудящимся – достойную жизнь!».
Как сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, на съезд прибыли 288 делегатов.
По словам лидера КПУ, сегодня съезд не будет закрываться, а следующее его заседание состоится после определения новой даты проведения досрочных выборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter