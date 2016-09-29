В Раде зарегистрировано новое межфракционное объединение "Прозрачное евровидение"
10:22, 29 сентября 2016Политика
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В парламенте зарегистрировано новое межфракционное депутатское объединение "Прозрачное евровидение".
В парламенте зарегистрировано новое межфракционное депутатское объединение / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале внеочередного пленарного заседания объявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Он сообщил, что председателем этого объединения избран народный депутат Евгений Рыбчинский.
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Напомним, в конце марта в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Украине евроатлантическое пространство", которое возглавила депутат Ирина Фриз (фракция "БПП").
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