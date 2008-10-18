Харьковский НСНУ категорически против блока с «Единым Центром»

Делегаты областной конференции харьковского регионального отделения партии «Народный Союз Наша Украина» высказались категорически против блокирования с партией «Единый Центр» для участия в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла конференция для группы делегатов НСНУ от Харьковской области, которые должны донести их позицию на съезде партии в Киеве.

Делегаты конференции высказались за то, чтобы довести до съезда НСНУ свою принципиальную позицию о создании предвыборного блока, «считать недопустимым блокирование на коллективных началах или в персональном порядке с партией «Единый Центр» как организацией, которая искусственно создала кризис в НСНУ и углубила общеполитический кризис в стране».

Член президиума НСНУ, председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ отметил, что делегаты должны отстаивать эту позицию на съезде в Киеве.

«Мы не против, чтобы идти вместе на выборы с Украинской народной партией, но категорически против блокирования со структурой, которая цинично дискредитирует «Нашу Украину», а ее идеолог фактически является соавтором общеполитического кризиса в Украине», - заявил А.АВАКОВ.

Конференция избрала 53 делегатов от Харьковщины на съезд партии с установкой обязательно отстоять такую позицию харьковского отделения НСНУ.