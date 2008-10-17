Черновецкий: "Я – прагматик. Сейчас я не уверен ни в чем"

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что объявит о своих политических взглядах и возможных партнерах на внеочередных парламентских выборах, когда будет уверен, что они состоятся.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, поступало ли ему предложение от лидера социалистов Александра МОРОЗА о создании блока на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

«Я – прагматик. Сейчас я не уверен ни в чем. Я хочу посмотреть, будут ли выборы, не будут ли выборы, чтобы сформировать все свои политические устремления прямо, открыто. У меня никаких загадок для вас не будет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.МОРОЗ заявил, что в СПУ рассматривают возможность создания блока с политической силой мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на внеочередные выборы