Секретариат Президента объясняет, почему не спешит забрать жалобу из суда

Секретариат Президента пока не планирует отзывать из Киевского апелляционного административного суда свою жалобу на постановление Окружного административного суда города Киева о приостановке действия указа главы государства о проведении внеочередных выборов парламента.

Об этом УНИАН сообщил руководитель службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК, комментируя сегодняшнее решение новосозданного Центрального окружного административного суда, которым было отменено постановление Окружного административного суда Киева о приостановке действия указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

По словам Р.КИРИЛЮКА, есть смысл оставить эту жалобу, чтобы суд дал свою оценку «этому откровенно незаконному постановлению» Окружного админсуда Киева относительно приостановки указа Президента о назначении внеочередных выборов.

«На данный момент у нас нет таких планов (отзывать жалобу на постановление – УНИАН), но мы будем смотреть по ситуации. До вторника она может быть разной», - сказал представитель Секретариата.

В то же время, он не исключил, что Секретариат Президента может принять решение об отозыве своей жалобы, учитывая «безумное давление, которое сегодня оказывается на судей».

Также Р.КИРИЛЮК пояснил, что сегодня Центральный окружной административный суд отменил лишь постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие указа Президента, но сам иск, для обеспечения которого было принято это постановление, будет рассматриваться в Центральном окружном административном суде.

Р.КИРИЛЮК также сказал, что он не знает даты рассмотрения этого иска.