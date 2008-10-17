Тимошенко поддерживает национализацию «Проминвестбанка»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает идею национализации «Промивестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам по окончании заседании Кабинета министров.

«Я, как премьер-министр, поддерживаю национализацию «Промивестбанка», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этот банк стал жертвой не в результате влияния кризисных факторов, а стал жертвой «банальной рейдерской атаки», которая не была своевременно остановлена силовыми структурами.

Премьер отметила, что надеется на то, что Национальный банк (НБУ 7 октября ввел временную администрацию в «Проминвестбанке» - УНИАН), обеспечит нормальную и стабильную работу этого банка, который является одним из наиболее крупных Украины.

Она также подчеркнула, что правительство сделает все, что в его компетенции, для национализации «Проминвестбанка».

«Этот банк должны вернуть государству, и государство будет нести ответственность по всем обязательствам «Проминвестбанка», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на своем заседании 20 октября т.г. рассмотрит пакет мероприятий по борьбе с влиянием мирового финансового кризиса на экономику Украины, в частности, вопрос национализации «Проминвестбанка».

«Мы, члены рабочей группы (рабочая группа участвовала в подготовке пакета антикризисных мероприятий, который будет рассматривать СНБО – УНИАН), советуем в этом проекте документа именно такой путь решения судьбы «Проминвестбанка» - провести его национализацию с помощью возможностей НБУ, правительства и Ощадбанка», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, в случае принятия СНБО вышеуказанного пакета мероприятий, вопрос о «Проминвестбанке» можно будет закрыть уже через две-три недели.

«Физические лица, которые теперь станут вкладчиками не «Проминвестбанка», а Ощадбанка, получат стопроцентную гарантию государства», – отметил А.ШЛАПАК. «Мы уже провели предварительные консультации и переговоры, в том числе с НБУ, каким способом можно будет провести такую трансакцию. Я уверен, что в случае принятия такого решения СНБО мы за очень короткое время - две-три недели - сможем провести такую трансакцию и кардинальным образом изменить ситуацию с «Проминвестбанком», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.