Директор Всемирного еврейского конгресса: "Миллионы украинцев воевали против нацистов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

«Мы приехали сюда сегодня для того, чтобы вспомнить об ужасной трагедии, которая постигла евреев Киева и прилегающих территорий, - именно Бабий Яр, 75-я годовщина событий», - сказал Вайнбаум и добавил, что «это были планы Германии по уничтожению еврейского народа».

Он отметил, что сейчас в Украине есть много трудностей. «Очень много препятствий. И будет очень трудно преодолеть эти проблемы», - отметил представитель Всемирного еврейского конгресса и поблагодарил украинским властям за то, что «они позволили нам быть здесь и провести эти церемонии».

Кроме того, Вайнбаум отметил, что миллионы украинцев боролись с нацизмом. «Миллионы украинцев воевали в армиях против нацистов. И мы должны также вспомнить о них», - подчеркнул он и добавил, что «были, конечно, местные люди, которые и нехорошую роль играли, делали так, что ситуация ухудшалась».

По словам Вайнбаума, необходимо понять сложное историческое наследие. «Это процесс, который будет занимать, наверное, очень много времени. Поколения пройдут прежде чем можно будет понять, есть ли достижения в украинском обществе относительно развития и понимания ситуации», - сказал он.

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Как сообщалось, президент Израиля Реувен Ривлин, выступая 27 сентября на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, заявил о причастности бойцов ОУН к Холокосту в годы Второй мировой войны.

«Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Много пособников преступления были украинцами. И в их числе особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Справедливо и то, что было свыше 2,5 тысячи праведников народов мира, те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали», – заявил Ривлин.

Председатель Организации украинских националистов Богдан Червак назвал «плевком в душу украинцам» слова Ривлина о причастности бойцов ОУН к Холокосту.