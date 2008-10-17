Семенюк предлагает Ющенко закон про реприватизацию

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО предлагает принять закон о приватизации и национализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Харькове.

По ее словам, эта вопрос обсуждался на заседании общественной коллегии Фонда, которая и подала такое предложение Президенту Украины.

Обосновывая целесообразность этого шага, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сослалась на пример Англии, которая прибегла к такому шагу, чтобы спасти предприятия и банки, находящиеся на грани банкротства.

Председатель ФГИУ сказала, что это предложение пока не нашло поддержки. Это вопрос руководитель Фонда собирается обсудить еще и на коллегии ФГИУ, чтобы придать ему государственной важности.