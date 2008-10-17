Ющенко отменил свой указ о ликвидации Окружного админсуда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

“Признать утратившим действие Указ Президента Украины от 13 октября 2008 года № 922 «Вопросы сети и количественного состава судей административных судов Украины», – говорится в указе № 940 от 17 октября.

Также В.ЮЩЕНКО постановил “возобновить действия абзаца двадцать седьмого статьи 1 Указа Президента Украины от 16 ноября 2004 года №1417 «Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждение их сети и количественного состава судей» и соответствующих позиций дополнений №1 и №3 к отмеченному Указу в редакции, действовавшей до внесения изменений Указом Президента Украины от 13 октября 2008 года № 922”.

Как сообщал УНИАН, 13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева и с 14 октября 2008 года образовал Центральный окружной административный суд города Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд города Киева в количестве 22 судей.

10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.