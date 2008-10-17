Луценко надеется на украинские патроны и автоматическое оружие

Министерство внутренних дел намерено в следующем году уделять максимум внимания перевооружению милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«МВД в следующем бюджетном году планирует уделить намного больше внимания перевооружению собственных подразделений», - сказал он.

Поскольку, по его словам, работать дальше на устаревшей компьютерной технике уже не разрешено, «и мы ее меняем уже буквально 3-4 года».

Говоря о стрелковом вооружении, он сообщил, что уже со следующего года «мы имеем надежду выпускать патроны собственного производства к пистолетам «Порт», которые производит казенное предприятие «Научно-производственное объединение МВД Украины» (Порт), расположенное в Виннице.

Также он выразил надежду, что со следующего года Украина сама начнет производить автоматическое оружие, поскольку сейчас она производит только его сборку.