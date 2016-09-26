"Судьи Майдана" могут избежать ответственности, если Рада не уволит их до 30 сентября

Об этом сообщил один из адвокатов участников Революции достоинства Роман Маселко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с 1 октября вступают в силу изменения в Конституцию в части судоустройства, которые отменяют такое понятие как «нарушение судьей присяги».

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Соответственно, если судьи, рекомендованные к увольнению, не будут уволены Верховной Радой до конца месяца, то с 1 октября у парламента нет для этого оснований.

Поэтому адвокаты потерпевших по делам Майдана призывают парламент созвать внеочередное пленарное заседание для того, чтобы уволить этих судей.

Напомним, что текущая неделя не пленарная, депутаты соберутся на пленарное заседание 4 октября, во вторник.