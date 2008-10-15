Тимошенко опять насчитала 228 голосов в коалиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сейчас для создания коалиции не нужно собирать подписи 226 членов фракций, которые создают эту коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Для того, чтобы фракция приняла решение о вступлении в демократическую коалицию, нужно решение фракции, которое принимается большинством от ее состава… Для этого не нужно, как делалось раньше, 226 подписей. Потому что есть решение Конституционного Суда, что когда фракция принимает решение большинством (о вхождении в коалицию – УНИАН), то по численности вся фракция входит в коалицию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что если фракция НУ-НС примет решение о возобновлении коалиции большинством голосов, то коалиция вместе с БЮТ будет составлять 228 голосов.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Блок Литвина тоже выражал желание войти в коалицию.