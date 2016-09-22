СМИ назвали имя следователя ГПУ, задержанного НАБУ за кражу талонов на бензин

Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Собеседник пояснил, что Алфимова подозревают в махинациях с талонами на горючее.

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Ранее УНИАН сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сотрудника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в завладении талонами на горючее при обыске.

Сотруднику ГПУ инкриминируют злоупотребление служебным положением. При условии доказания вины в суде это правонарушение "тянет" на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины).