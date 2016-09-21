Байден призвал Порошенко ускорить реформы в энергетике и системе судоустройства

Об этом шла речь во время встречи Байдена и Порошенко на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Посольство США в Украине в Facebook со ссылкой на Белый дом.

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«Вице-президент поздравил президента Порошенко с завершением проверки МВФ и проинформировал его, что сделаны все политические шаги для того, чтобы начать выдачу Украине третьей суверенной кредитной гарантии США на сумму до одного миллиарда долларов. Они согласились, что эти вехи являются показателями дальнейшего продвижения Украины на пути реформ. Вице-президент при этом отметил, что руководству Украины следует ускорить реформы, необходимые для укрепления энергетики и судоустройства в Украине», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вице-президент в очередной раз сказал о необходимости обеспечения полного выполнения Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службе главы Украинского государства, Байден и Порошенко во время встречи в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей. Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. Было договорено активизировать дипломатические усилия для прекращения российской агрессии против Украины.