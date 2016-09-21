Штайнмайер приветствовал подписание рамочного соглашения о разведении сил на Донбассе

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

"После многих месяцев застоя, начиная с прошлой недели, наконец, есть движение. Месяцы незаметной напряженной работы, надеюсь, начнут приносить плоды", - отметил Штайнмайер.

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Министр отметил, что это рамочное соглашение является новым инструментом для урегулирования ситуации на линии разграничения и на первой стадии предусматривает разведение сил в трех "горячих точках" Донбасса, а следовательно разведение сил может быть обеспечено на всей линии соприкосновения.

Министр подчеркнул, что устойчивое прекращение огня не гарантирует выполнение Минских соглашений, но без "режима тишины" вдоль линии соприкосновения не будет и политических успехов. "На данный момент нет никаких гарантий. Без готовности сторон конфликта придерживаться достигнутых договоренностей не будет прогресса и сейчас", - сказал Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.