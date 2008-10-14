У Тимошенко подумают, могут ли дать денег на выборы

Кабинет министров Украины сегодня на своем внеочередном заседании рассмотрит вопрос о возможности финансирования досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она еще раз подчеркнула, что категорически против проведения выборов и как премьер-министр, и как лидер БЮТ.

Также на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о мерах по защите предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности от негативного влияния мирового кризиса.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть вопрос о поставках природного газа в регионы для своевременного начала отопительного сезона.