У Тимошенко подумают, могут ли дать денег на выборы
Премьер категорически против...
Кабинет министров Украины сегодня на своем внеочередном заседании рассмотрит вопрос о возможности финансирования досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
При этом она еще раз подчеркнула, что категорически против проведения выборов и как премьер-министр, и как лидер БЮТ.
Также на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о мерах по защите предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности от негативного влияния мирового кризиса.
Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть вопрос о поставках природного газа в регионы для своевременного начала отопительного сезона.