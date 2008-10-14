БЮТ утверждает, что членов ЦИК под дулами автоматов ведут на заседание

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что бойцы спецподразделения «Альфа» в помещении Центральной избирательной комиссии нанесли телесные повреждения трем народным депутатам: Владимиру ПОЛОХАЛО, Олегу ЛЯШКО и БОНДАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН заявил сегодня журналистам возле помещения Апелляционного административного суда Киева.

По его словам, утром в помещение ЦИК, по информации, которую имеют на это время народные депутаты, вошли около 60 сотрудников Управления государственной охраны, следом за ними прибыли еще около 40 бойцов спецподразделения «Альфа».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что сейчас группа депутатов из около 20 человек, которая находилась в Апелляционном админсуде столицы, выезжает в ЦИК «для того, чтобы защитить коллег и установить законность».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ О.ЛЯШКО заявил, что спецподразделение «Альфа» в полном вооружении и люди из Управления государственной охраны утром заблокировали помещение ЦИК.

По его словам, «под ЦИК присутствует «Альфа», сюда же нагнали три автобуса людей из Управления государственной охраны, возглавляемого ГЕЛЕТЕЕМ».

«Они не дают народным депутатам войти в помещение, и практически под дулами автоматов вынуждают членов ЦИК собраться на заседание», - добавил О.ЛЯШКО.

По его словам, присутствие спецподразделений под ЦИК во всеоружии свидетельствует о том, что это заседание намерены провести любой ценой.

«Мы будем делать все, чтобы законность не нарушалась независимо от того, кто какую должность занимает», - сказал народный депутат.