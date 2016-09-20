Запорожский облсовет признал Россию страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями

Обэтом сообщает Радио Свобода.

"Мы требуем от Российской Федерации обеспечить неукоснительное выполнение Минских соглашений, вывести военных с территории Донецкой и Луганской областей, прекратить вооруженную поддержку террористов – боевиков", - говорится в обращении Запорожского облсовета.

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Кроме того, в своем заявлении местные депутаты призывают международное сообщество признать факт агрессии против Украины, оккупации ее территории и усилить требования относительно возвращения к международно признанных границ Украины.

Также во время сессионного заседания депутаты Запорожского облсовета приняли решение о признании добровольцев участниками АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы в Госдуму Российской Федерации и весь новоизбранный состав 7-го созыва.