Порошенко встретился с Клинтон (фото)
Президент Петр Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко проинформировал Клинтон о ситуации на Донбассе.
Глава украинского государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за свободу и демократические ценности, которые объединяют весь цивилизованный мир.
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Собеседники согласились, что в противостоянии российской агрессии важным является укрепление трансатлантического единства и солидарности с Украиной.
Была также отмечена действенность санкционной политики против России.
Как сообщает также Порошенко на своей странице в Facebook, он поблагодарил Клинтон "за постоянную и твердую поддержку Украины".