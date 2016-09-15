Штаб Клинтон рассказал о состоянии здоровья кандидата в президенты США

Об этом говорится в письме лечащего врача кандидата в президенты от Демократической партии Лейзы Бэрдак, передает ABC News.

У Клинтон наблюдается «мягкая и незаразная форма воспаления легких». В заявлении говорится, что состояние политика "продолжает улучшаться".

Читайте такжеВ Кремле "сожалеют о махровой русофобии" Обамы

Отмечается, что Клинтон находится «в прекрасном психическом состоянии».

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 11 сентября, на проходившей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 2001 года Клинтон стало плохо: она покачнулась, после чего охрана и помощники увели ее в поджидавшую машину.

У Клинтон диагностировали атипичную пневмонию. Врачи заверили журналистов, что такая болезнь не слишком опасна и пациента можно излечить. Тем не менее в прессе появились слухи о возможном отказе Клинтон от дальнейшего участия в избирательной кампании.

В частности, в СМИ начали обсуждать возможного преемника Клинтон в качестве кандидата на пост президента США. Среди прочих называлось имя демократа Берни Сандерса, ранее проигравшего ей борьбу за право выдвинуться в президенты.