В четверти комитетах Рады нет руководства, это значительно тормозит ее работу – Грынив
Работу Верховной Рады тормозит отсутствие руководства в 7 комитетах и невхождение в комитеты 22 народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Грынив заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.
“На сегодняшний день у нас есть проблема с внутренней работой парламента”, - подчеркнул он.
По словам Грынива, из 28 комитетов нет руководителей в 7.
“Это одна четвертая - без легитимного руководителя”, - подчеркнул он.
По словам Грынива, из 422 народных депутатов 22 не входят в состав ни одного комитета, среди них - 10 депутатов от «БПП».
Грынив подчеркнул, что в связи с этим, по некоторым данным, 50% заседаний комитетов не происходит из-за отсутствия кворума.
Он заявил о необходимости на этой неделе решить вопрос трудоустройства депутатов в комитетах, которые не входят ни в один из них, и избрать руководство тех комитетов, где его нет. По словам Грынива, это позволит улучшить работу Верховной Рады.
В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что как только будет консенсус по данному вопросу, он сразу поставит этот вопрос на рассмотрение парламента, поскольку его не надо включать в повестку дня.
Он также подчеркнул, что отсутствие руководства в комитетах и невхождение депутатов в комитеты парализует их работу.