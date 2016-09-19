В четверти комитетах Рады нет руководства, это значительно тормозит ее работу – Грынив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Грынив заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

“На сегодняшний день у нас есть проблема с внутренней работой парламента”, - подчеркнул он.

По словам Грынива, из 28 комитетов нет руководителей в 7.

“Это одна четвертая - без легитимного руководителя”, - подчеркнул он.

По словам Грынива, из 422 народных депутатов 22 не входят в состав ни одного комитета, среди них - 10 депутатов от «БПП».

Грынив подчеркнул, что в связи с этим, по некоторым данным, 50% заседаний комитетов не происходит из-за отсутствия кворума.

Он заявил о необходимости на этой неделе решить вопрос трудоустройства депутатов в комитетах, которые не входят ни в один из них, и избрать руководство тех комитетов, где его нет. По словам Грынива, это позволит улучшить работу Верховной Рады.

В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что как только будет консенсус по данному вопросу, он сразу поставит этот вопрос на рассмотрение парламента, поскольку его не надо включать в повестку дня.

Он также подчеркнул, что отсутствие руководства в комитетах и невхождение депутатов в комитеты парализует их работу.