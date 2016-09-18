Гройсман уверяет, что борьба с бандитизмом будет одним из приоритетов работы правительства

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» в воскресенье, сообщает правительственная пресс-служба.

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«Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупционерами, но надо бороться и с бандитизмом, с тем, кто может грабить людей, с тем, кто может убивать людей и калечить. Это наша задача, с которой мы справимся», - подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что борьба с бандитизмом - один из приоритетов работы правительства.

«Мы будем абсолютно нетерпимы по отношению к разбоям, грабежам, рэкету», - заверил премьер-министр.