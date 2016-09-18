Гройсман уверяет, что борьба с бандитизмом будет одним из приоритетов работы правительства
22:21, 18 сентября 2016Политика
1784 0
Правительство сконцентрирует усилия на поддержке уголовного розыска и борьбы с бандитизмом в стране.
Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией / Фото УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» в воскресенье, сообщает правительственная пресс-служба.
Читайте такжеПорошенко: запуск е-декларирование станет "революционным шагом"
«Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупционерами, но надо бороться и с бандитизмом, с тем, кто может грабить людей, с тем, кто может убивать людей и калечить. Это наша задача, с которой мы справимся», - подчеркнул премьер.
Гройсман отметил, что борьба с бандитизмом - один из приоритетов работы правительства.
«Мы будем абсолютно нетерпимы по отношению к разбоям, грабежам, рэкету», - заверил премьер-министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter