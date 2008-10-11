Секретариат Президента обжаловал приостановление Указа Ющенко

Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда города Киева, которым приостановлено действие указа главы государства о назначении внеочередных парламентских выборов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины Руслан КИРИЛЮК.

По его словам, решение обжаловано в Апелляционном административном суде столицы, дата рассмотрения иска пока не определена.

Р.КИРИЛЮК заметил, что Секретариат Президента просит суд отменить постановление Окружного админсуда, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более на обеспечение иска останавливать избирательный процесс.

Ссылаясь на опыт прошлых внеочередных выборов, Р.КИРИЛЮК напомнил о решении Высшего административного суда Украины, которым постановлялось, что подобные дела может решать исключительно Конституционный Суд Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил ЦИК проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.