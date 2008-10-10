Киевская НCНУ будет рекомендовать Ющенко отменить указ о выборах ВР

Киевская городская организация партии “Народный Союз Наша Украина” будет рекомендовать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО отменить указ о проведении внеочередных парламентских выборов и направить усилия на восстановление демократической коалиции.

Как сообщил УНИАН член совета Киевской горорганизации НСНУ Зорян ШКИРЯК, соответствующее решение было принято вчера на конференции столичной парторганизации.

"Была абсолютно нормальная демократическая дискуссия по этому вопросу. Это дело внутрипартийное, внутрипартийная дискуссия. И решение было принято о том, чтобы поручить делегации на съезде, который состоится 25 октября, донести решение городской организации, которое звучит приблизительно так: рекомендовать Президенту отменить указ о внеочередных выборах в ВР и после его отмены приложить максимум усилий для восстановления демократической коалиции”, - сообщил З.ШКИРЯК.

По его словам, решение было принято абсолютным большинством - 359 из 400 делегатов конференции проголосовали “за”.

З.ШКИРЯК отметил, что позиция парторганизации вполне понятна, учитывая ситуацию в стране.

“Для страны выборы - это понятно... И здесь не нужно давать каких-то трактовок. Мы понимаем, что кризис в экономике, банковский кризис, кризис ипотечный, и нужно больше сейчас об этом думать”, - сказал представитель НСНУ.