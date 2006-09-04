Кабмин отказывается пересматривать перечень праздников

Кабинет министров Украины не будет заниматься обсуждением проекта Закона «О государственных праздниках». Такую позицию высказал сегодня в Одессе вице-премьер-министр по социальным и гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК, передает корреспондент УНИАН.

«Даже если бы мне предложили внести изменения в перечень государственных праздников, я бы отказался это рассматривать», – подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины разработало новую редакцию проекта Закона „О государственных праздниках Украины” и вінесло его для обсуждения на официальном сайте ведомства. В документе предлагается считать государственными праздниками исторически весомые даты, которые имели место лишь до дня провозглашения Независимости Украины. В частности, День Конституции Украины - по случаю принятия Конституции Украины 28 июня и День национального единства 1 декабря. Также предлагается считать праздниками 22 января - День Соборности Украины, 9 марта - Шевченковский день, 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне и 16 июля - День провозглашения государственного суверенитета Украины.

Вместе с тем предлагается убрать из перечня государственных праздников Новый год, Пасху, Рождество Христово, Троицу, Международный женский день и День солидарности трудящихся.

*** На сегодня в Украине отсутствует законодательная база, которая бы определяла понятие „праздник” и „государственный праздник”. В Украине существует лишь один официально определенный государственный праздник – День Конституции (праздник устанавливается прямой нормой Конституции Украины, ст. 161 – УНИАН).

Кодексом Законов о труде также определено, что выходными праздничными днями в Украине являются 1 января - Новый Год, 7 января - Рождество Христово, 8 Марта - Женский день, 1-2 мая - День солидарности трудящихся, Пасха (апрель, май, по лунному календарю), 9 мая - День Мира и Победы, Троица - через 40 дней после Пасхи, 28 июня - День Конституции, 24 августа - День Независимости.