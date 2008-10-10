У Тимошенко - «просто катастрофический грипп»
08:07, 10 октября 2008Политика
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Кириленко: возле премьера даже врач был
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заболела гриппом. Об этом в эфире “5 канала” сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
"Температура под 40. Грипп чрезвычайно серьезный. Я несколько раз с ней говорил, даже голоса ее не слышал", - цитирует лидера фракции “Украинская правда”.
На вопрос, госпитализирована ли Ю.ТИМОШЕНКО, И.КИРИЛЕНКО ответил: "Думаю, (лечится) в домашних условиях, но я слышал по разговору, что возле нее даже врач был. Грипп просто катастрофический".
Он также подтвердил, что из-за болезни Ю.ТИМОШЕНКО пришлось отложить заседание фракции БЮТ, которое планировалось на вечер четверга.
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