Иван Кириленко пытался разговаривать с Тимошенко

У премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "катастрофический грипп", сообщил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко в эфире 5-го канала.

"Температура под 40. Грипп чрезвычайно серьезный. Я несколько раз с ней говорил, даже голоса ее не слышал", - сказал он.

На вопрос, госпитализирована ли Тимошенко, Кириленко ответил, что, по его мнению, она лечится в домашних условиях. "Но я слышал по разговору, что возле нее даже врач был. Грипп просто катастрофический", - сказал Кириленко.

Он подтвердил, что из-за болезни Тимошенко пришлось отложить заседание фракции БЮТ, которое планировалось на вечер четверга.