Львовские руховцы категорически против союза с БЮТ

Львовская организация Народного Руха Украины выступает против попыток руководства партии заключить политический союз с БЮТ.

Об этом идет речь в сообщении официального интернет-представительства “Нашей Украины” (сайт www.nuns.com.ua).

Согласно сообщению, руховцы Львовской области обеспокоены событиями, которые в последнее время происходят в парламенте и внутри партии.

По их мнению, в связи с досрочными парламентскими выборами четко очертилась попытка руководства НРУ втянуть партию в политический союз с БЮТ.

Львовская Краевая организация НРУ 5 октября провела внеочередную конференцию, на которой было принято заявление относительно ситуации в партии.

“Союз с политической силой, которая исповедует левую идеологию, которая переполнена представителями полукриминальных олигархических кланов, политической силой, которая в парламенте, во многих областных, районных советах совместно с КПУ, ПР, ПСПУ голосует и принимает решения, которые никак нельзя назвать государственническими, – для НРУ является категорически неприемлемой”, – отмечают руховцы Львовской области.

По их словам, руководство НРУ совершает отчаянные усилия, чтобы провести через съезд партии решения о союзе с БЮТ. “Для того, чтобы склонить краевые организации к поддержке этой идеи, в ход пошел целый арсенал средств – деньги, обещания высокого места в списке, шельмование тех, кто противится уничтожению Руха. Очевидно, верхушке НРУ, забыв об идеологических и программных принципах, нужна гарантия обеспечения себя депутатскими мандатами на следующих парламентских выборах. Становится понятным, почему председатель НРУ назвал раскольническими действиями попытки трех крупнейших краевых организаций – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской – не допустить плана уничтожения Руха”, – говорится в заявлении.

Львовская Краевая организация НРУ подтверждает неизменность своей позиции по этому вопросу. “Мы поддерживаем Президента Украины, его усилия на утверждение национальной сущности государства и его достойного места в Европе и мире”, - подчеркивают в организации.

Кроме того, представители Руха во Львовской области убеждены, что “руководству БЮТ для облагораживания своего политического лица крайне нужен бренд Народного Руха Украины, что могло бы служить национально-демократическим прикрытием антинациональной сущности БЮТ”.