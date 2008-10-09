В Нашей Украине думают, что БЮТ блефует

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО называет «чистой фальсификацией» заявления представителей БЮТ о возможности создания коалиции Партии регионов и «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя заявление лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО о том, что сегодняшнее голосование за включение в повестку дня Верховной Рады изменений к законодательству о выборах является, в сущности, созданием коалиции Партии регионов и НУ-НС.

«Нашей задачей является просто разблокирование избирательного процесса”, – сказал лидер НУ-НС. Он добавил, что сейчас необходимо принять изменения в бюджет в части финансирования выборов, другие изменения в избирательное законодательство.

В.КИРИЛЕНКО при этом отметил, что БЮТ руководствуется «двойными стандартами». По его словам, БЮТ был инициатором прошлых досрочных выборов, а теперь, «не гнушаясь любыми средствами, делает все для того, чтобы сделать невозможным проведение этих выборов, потому что в этот раз они не в оппозиции, а при власти».

«Это есть классический двойной стандарт, который демонстрируется в политике, который происходит на виду у избирателей», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также назвал «не более чем блефом» заявления представителей фракции БЮТ о необходимости принятия бюджета на 2009 год и изменений к бюджету на текущий год для финансирования армии и социальных программ.

По словам В.КИРИЛЕНКО, блокирование БЮТ трибуны ВР свидетельствует о том, что блок не хочет идти на досрочные выборы. «Но скажите мне, пожалуйста, в чем тогда разница между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, которых обоих нельзя вынести из своих кабинетов и оторвать от своих кресел, когда объявляются выборы?» - заявил В.КИРИЛЕНКО.

В связи с этим он напомнил, что год назад В.ЯНУКОВИЧ также не хотел оставлять должность премьер-министра Украины и идти на досрочные выборы. «Видим полную тождественность между двумя политическими силами – БЮТ и Партией регионов. В одинаковых ситуациях они и действуют одинаково – никогда не борются за политические принципы, а борются за свое пребывание во власти», - отметил лидер НУ-НС, подчеркнув, что коалиция между “регионалами” и «Нашей Украиной» невозможна.

В то же время, по его словам, фракция НУ-НС может голосовать вместе с ПР, когда речь идет о финансировании избирательного процесса.