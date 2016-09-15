Матиос: по делу Клименко арестованы несколько киевских налоговиков

08:24, 15 сентября 2016
Политика
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Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о задержании руководства трех районных фискальных служб Киева.

Фото УНИАН

Об этом Матиос сообщил на брифинге.

«Задержано руководство трех налоговых администраций города Киева. Судом избран большинству из них арест. Там много женщин - это руководители на уровне заместителей, первых заместителей и руководителей налоговых инспекций города Киева - Соломенской, Шевченковской и Печерской», - отметил он.

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«Они арестованы, и им определены суммы залога – минимальная от 10 миллионов гривен и далее до 100. Им также предложена сделка (речь идет о сделке со следствием - УНИАН)», - сказал Матиос.

Он отметил, что сейчас собираются еще «дополнительные доказательства и проводятся одновременные допросы, так называемые очные ставки, потому что там очень много было задействовано людей». По его словам, все делается для того, чтобы наказать тех, кто «своими действиями содействовал, помогал и принимал участие в незаконном обогащении Януковича, в разграблении страны».

Как сообщал УНИАН, 9 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании и аресте с возможностью внесения залога в 200 млн гривен бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача.

По словам генпрокурора, одновременно были задержаны еще четверо должностных лиц налоговых органов времен министра доходов и сборов Александра Клименко. «В целом они подозреваются в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко, на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс. грн», - уточнил Луценко.

На следующий день он анонсировал новые задержания по делу Клименко. «Это (задержание Головача и еще четырех бывших должностных лиц налоговых органов – УНИАН) первая публичная акция ГПУ по делу Клименко. Следующая акция состоится где-то в следующем месяце», - сказал Луценко.

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