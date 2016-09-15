Матиос: по делу Клименко арестованы несколько киевских налоговиков

Об этом Матиос сообщил на брифинге.

«Задержано руководство трех налоговых администраций города Киева. Судом избран большинству из них арест. Там много женщин - это руководители на уровне заместителей, первых заместителей и руководителей налоговых инспекций города Киева - Соломенской, Шевченковской и Печерской», - отметил он.

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«Они арестованы, и им определены суммы залога – минимальная от 10 миллионов гривен и далее до 100. Им также предложена сделка (речь идет о сделке со следствием - УНИАН)», - сказал Матиос.

Он отметил, что сейчас собираются еще «дополнительные доказательства и проводятся одновременные допросы, так называемые очные ставки, потому что там очень много было задействовано людей». По его словам, все делается для того, чтобы наказать тех, кто «своими действиями содействовал, помогал и принимал участие в незаконном обогащении Януковича, в разграблении страны».

Как сообщал УНИАН, 9 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании и аресте с возможностью внесения залога в 200 млн гривен бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача.

По словам генпрокурора, одновременно были задержаны еще четверо должностных лиц налоговых органов времен министра доходов и сборов Александра Клименко. «В целом они подозреваются в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко, на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс. грн», - уточнил Луценко.

На следующий день он анонсировал новые задержания по делу Клименко. «Это (задержание Головача и еще четырех бывших должностных лиц налоговых органов – УНИАН) первая публичная акция ГПУ по делу Клименко. Следующая акция состоится где-то в следующем месяце», - сказал Луценко.