Порошенко планирует встретиться с Клинтон и Трампом

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«18-21 сентября президент Украины осуществит визит в Соединенные Штаты Америки, где выступит в Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами ключевых государств», - написал он.

Также, по словам Цеголко, запланированы переговоры с обоими кандидатами в президенты США. «По состоянию на сегодняшний день подтверждена встреча с Хиллари Клинтон», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, выступление президента Украины Порошенко на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на первую половину дня 21 сентября.

71-я сессия Генассамблеи ООН начала работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 13 сентября. Председателем 71-й сессии избран дипломат из Фиджи Питер Томсон.