Первая пятерка ПР: Шуфрич поплатился за симпатию к Тимошенко
Герман сделала головокружительную карьеру
Политические партии начали формирование своих списков на досрочные парламентские выборы
По информации газеты «Дело»,Партию регионов на выборы поведут Виктор Янукович, Анна Герман, Борис Колесников, Инна Богословская и Юрий Бойко. Регионалы буквально на днях завершили дискуссию по формированию первой пятерки на досрочные выборы. Главная интрига состояла в том, кто придет на высокие места в списке, которые ранее занимали исключенные из партии Раиса Богатырева и Тарас Чорновил. Теперь второе место займет Анна Герман, сделавшая головокружительную карьеру в партии. Для сравнения — на прошлых выборах она занимала скромное 48-е место в списке. Еще один стремительный партийный взлет может совершить экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко. На парламентских выборах 2007 года он был 49-м. Теперь он претендует на 5-е место. Если политсовет окончательно согласится с его кандидатурой, то из первой пятерки уйдет Нестор Шуфрич, который публично проявлял симпатию к Юлии Тимошенко.