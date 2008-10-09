Первая пятерка ПР: Шуфрич поплатился за симпатию к Тимошенко

Политические партии начали формирование своих списков на досрочные парламентские выборы

По информации газеты «Дело»,Партию регионов на выборы поведут Виктор Янукович, Анна Герман, Борис Колесников, Инна Богословская и Юрий Бойко. Регионалы буквально на днях завершили дискуссию по формированию первой пятерки на досрочные выборы. Главная интрига состояла в том, кто придет на высокие места в списке, которые ранее занимали исключенные из партии Раиса Богатырева и Тарас Чорновил. Теперь второе место займет Анна Герман, сделавшая головокружительную карьеру в партии. Для сравнения — на прошлых выборах она занимала скромное 48-е место в списке. Еще один стремительный партийный взлет может совершить экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко. На парламентских выборах 2007 года он был 49-м. Теперь он претендует на 5-е место. Если политсовет окончательно согласится с его кандидатурой, то из первой пятерки уйдет Нестор Шуфрич, который публично проявлял симпатию к Юлии Тимошенко.