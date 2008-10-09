Депутаты успеют такое принять, что «Ющенко себе даже не представляет»?

Верховная Рада Украины шестого созыва полномочная и имеет право работать в пленарном режиме до тех пор, пока новоизбранные депутаты не принесут присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам член фракции Партии регионов, заместитель председателя Регламентного комитета ВР Василий КИСЕЛЕВ.

По его словам, когда в прошлом году Президент распустил ВР, то парламент был не полномочный, поскольку депутаты от БЮТ и НУ-НС сложили мандаты, и в ВР было меньше 300 народных депутатов.

«Сейчас Верховная Рада полномочная до окончания избирательной кампании, и депутаты могут работать, и что они могут принять, Президент себе даже не представляет», - сказал депутат.

Комментируя возможность обжаловать Указ Президента о роспуске ВР шестого созыва представителями БЮТ, В.КИСЕЛЕВ сказал: «Пусть не идут на выборы, выборы состоятся без них».