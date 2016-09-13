Порошенко сравнил дипломатов с десантниками и артиллерией ВСУ
21:02, 13 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает приоритетность увеличения финансирования в следующем году Министерства иностранных дел.
Наши дипломаты - такое же оружие, как и штурмовые, десантные, танковые, артиллерийские, ракетные и другие бригады Вооруженных сил / УНИАН
Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
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«Поскольку вопрос освобождения оккупированной части на востоке нашего государства и Крыма должен вестись политико-дипломатическим путем, я предлагаю, что бы это было учтено при увеличении финансирования Министерства иностранных дел. Потому что наши дипломаты – это такое же оружие, как и штурмовые, десантные, танковые, артиллерийские, ракетные и другие бригады Вооруженных сил», - сказал он.
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