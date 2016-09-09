В Контактной группе сообщили о вероятности обмена пленными в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Чернигове, общаясь с журналистами после ежегодного вручения именных стипендий президентского фонда "Украина" пяти студентам Черниговского национального технологического университета.

"Есть надежда, что очередной обмен пленными состоится в ближайшее время. На выходе эти переговоры. Давайте ожидать", - сказал он журналистам.

Читайте такжеСавченко инициирует создание международного комитета по освобождению политзаключенных

Также Кучма добавил, что вопрос заложников является болезненным и используется, как один из рычагов давления и требования проведения амнистии.

"Мы знаем мировой опыт - людей, на руках которых кровь, не амнистируют. Они должны пройти через суд, и суд должен сказать, амнистировать или нет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано провести в Минске 21 сентября. Основным вопросом заседания по требованию украинской стороны станет освобождение заложников.

По данным СБУ, озвученным вице-спикером Верховной Рады Украины Ириной Геращенко, в плену боевиков на оккупированных территориях находятся 115 граждан Украины, почти половина из которых военные. Еще 498 человек считаются пропавшими без вести.