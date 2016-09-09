В Контактной группе сообщили о вероятности обмена пленными в ближайшее время
Экс-президент Украины, официальный представитель Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма надеется, что очередной обмен пленными состоится в ближайшее время.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Чернигове, общаясь с журналистами после ежегодного вручения именных стипендий президентского фонда "Украина" пяти студентам Черниговского национального технологического университета.
"Есть надежда, что очередной обмен пленными состоится в ближайшее время. На выходе эти переговоры. Давайте ожидать", - сказал он журналистам.
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Также Кучма добавил, что вопрос заложников является болезненным и используется, как один из рычагов давления и требования проведения амнистии.
"Мы знаем мировой опыт - людей, на руках которых кровь, не амнистируют. Они должны пройти через суд, и суд должен сказать, амнистировать или нет", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано провести в Минске 21 сентября. Основным вопросом заседания по требованию украинской стороны станет освобождение заложников.
По данным СБУ, озвученным вице-спикером Верховной Рады Украины Ириной Геращенко, в плену боевиков на оккупированных территориях находятся 115 граждан Украины, почти половина из которых военные. Еще 498 человек считаются пропавшими без вести.