В МИД рассказали, при каких условиях может состояться встреча Порошенко с Путиным

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопрос, состоится ли встреча Порошенко с Путиным.

"Но чтобы выйти на эту встречу, нам нужно увидеть от России хотя бы какие-то шаги, что они готовы идти вперед. И такими шагами для нас будут - реальное прекратить огонь, отвести свои силы и впустить ОБСЕ", - рассказал глава МИД.

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При этом он добавил, что сложно представляет себе такую встречу в Украине, это может быть Берлин, Париж.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему "придется общаться" с президентом Украины Петром Порошенко в рамках "нормандского формата".