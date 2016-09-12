МИД России вспомнил "нормы приличия", комментируя условия Киева по российским выборам на территории Украины

Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ считают решение Киева "нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения".

Также в заявлении говорится, что власти Украины таким образом обостряют российско-украинские отношения, а сами условия проведения выборов названы "смехотворными".

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"Решение Киева от 10 сентября направлено на то, чтобы лишить российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Украины, их неотъемлемого права на свободное волеизъявление. В очередной раз Киев делает преднамеренный выбор в пользу дальнейшего обострения российско-украинских отношений", - убеждены в России.

Ранее Министерство иностранных дел назвало условия, при которых возможно проведение выборов в Государственную думу РФ в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.