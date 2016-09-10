Нардеп: решение депутатов Херсонского облсовета об отставке главы - незаконное

Путилов, народные депутаты Украины Валерий Карпунцов, Павел Ризаненко, Юрий Соловей и председатель фракции ПП “БПП “Солидарность” в областном совете Марина Чернышева провели брифинг по поводу событий в областном совете, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.

"Была попытка в незаконный способ сместить руководство областного совета. Никто не отказывает депутатам вносить в повестку дня сессии те или иные проекты решений. Но все это должно происходить согласно закона о местном самоуправлении и Регламента", - заявил Ризаненко.

По его словам, должна быть соблюдена процедура вынесения проекта решения на сессию, чего не было в данном случае. Это и регистрация проекта, обсуждение в комиссиях, на Президиуме, и утверждение на сессии.

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"У депутатов было время сделать все по закону. Это была очередная сессия. Вчера на Президиуме был утвержден проект повестки дня в том виде, который был предложен председателем сегодня на сессию. То, что предлагали депутаты, выходило за рамки закона. Именно поэтому председатель областного совета был обязан действовать по закону и Регламенту и не пошел на преступление. Повторяю: никто не отказывает в праве депутатам зарегистрировать проект решения, одной третью созвать внеочередную или очередную сессию и рассмотрят все вопросы, которые они желают рассмотреть. После того, как депутаты не смогли утвердить повестку дня, сессия была закрыта, что соответствует Регламенту”, – говорит Ризаненко.

Далее о событиях: “Но после этого часть депутатов собралась и проголосовала за якобы продление сессии. Это все выходит за рамки закона о самоуправлении. Сегодня я и народный депутат Юрий Соловей встречались с начальником СБУ в Херсонской области и работником прокуратуры. Мы сообщили о попытке совершения преступления, который может квалифицироваться как незаконное присвоение властных полномочий и свержение конституционного строя. Правоохранители должны предоставить квалификацию. Нам сообщили, что осуществляется оперативное документирование событий», – сообщил нардеп.

Ризаненко напомнил, что в 2014 году, когда местные советы выходили за рамки Конституции, "мы увидели чем это все закончилось. Это был очень дорогой урок, за который заплатили тысячами жизней".

"Поэтому это должно быть остановлено. Мы с коллегами инициируем встречу с Президентом и будем докладывать по поводу того, что происходит", - резюмировал нардеп.