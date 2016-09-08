Порошенко принял верительные грамоты у послов 6 стран и ЕС (фото)

Как сообщает пресс-служба украинского президента, верительные грамоты он получил от новых послов Европейского Союза Хьюга Мингарелли, Германии - Эрнста Райхеля, Эстонии – Герта Антсу, Италии – Давиде ла Чечилия, Того – Квами Кристофа Дикену, Монголии – Немеха Батаа и Ямайки – Маргарет Энн Луис Джобсон.

В ходе встречи с послом Германии глава государства выразил благодарность немецкой стороне и лично федеральному канцлеру Ангеле Меркель за поддержку Украины в борьбе за территориальную целостность и суверенитет, в частности в рамках "нормандского" формата. Петр Порошенко привлек внимание посла к важности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

Общаясь с послом Эстонии, президент с благодарностью отметил последовательную поддержку, которую эстонская сторона предоставляет Украине в противодействии российской агрессии, а также помощь в лечении раненых украинских военнослужащих и решении проблем переселенцев с Донбасса. Глава государства выразил надежду на продолжение активного сотрудничества в вопросах европейской интеграции Украины, в частности во время председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

Читайте такжеБеларусь впервые за 15 лет отправила в Украину нового посла

В ходе беседы с новоназначенным главой делегации ЕС в Украине Порошенко отметил исключительную важность сохранения солидарности и единства Евросоюза с Украиной и выразил надежду на продление санкционного режима против России до полного прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. В связи с этим глава государства приветствовал вчерашнее решение COREPER о продлении пакета персональных санкций.

«Мы очень довольны вчерашним решением о продлении пакета индивидуальных санкций против агрессора, которое должно быть утверждено Советом Европейского Союза 15 сентября текущего года. Это очень важное и символическое решение», - сказал он.

Президент поблагодарил за это решение и подчеркнул, что санкции должны быть продлены, пока продолжается агрессия России и не восстановлена территориальная целостность Украины.

Читайте такжеМИД принял копии верительных грамот от нового посла Норвегии

Он призвал ЕС как можно скорее завершить процедуры ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, введения безвизового режима для граждан Украины, а также заключения соглашения о совместном авиационном пространстве.

В свою очередь Мингарелли сказал: «Для меня большая честь, гордость и счастье представлять Евросоюз в очень важной европейской стране – Украине. Я приложу все усилия для того, чтобы сделать вклад в обеспечение суверенитета и территориальной целостности этой страны». Он заверил в готовности использовать весь свой опыт, чтобы помочь реформировать Украину.

В разговоре с послом Порошенко высоко оценил позицию итальянского правительства, в частности председателя Совета министров Маттео Ренци в вопросе санкций против России и выразил надежду на продолжение политики непризнания Италией оккупированного РФ Крыма. Собеседники обсудили график двусторонних визитов с целью поддержания высокого уровня политического диалога между Украиной и Италией.

Читайте такжеНовый посол США Мари Йованович планирует попутешествовать по Украине

Во время встречи с послом Того (по совместительству) глава украинского государства отметил заинтересованность украинской стороны в активизации двустороннего политического диалога, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особую благодарность он выразил за решение президента о назначении посла по совместительству с резиденцией в Германии, а не в России.

В центре внимания во время беседы президента с послом Монголии (по совместительству) были вопросы оживления сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Речь шла прежде всего об активизации политического диалога и расширении экономической составляющей двусторонних взаимоотношений. В этом контексте была отмечена важность проведения в начале 2017 года заседания украинско-монгольской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

В ходе беседы с послом Ямайки (по совместительству) собеседники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, в реализации инфраструктурных проектов, добыче полезных ископаемых, металлургии, информационных технологий и туризма. Глава государства выразил надежду на поддержку Ямайкой суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках организаций системы ООН.