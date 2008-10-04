Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Хмельницкую и Черновицкую области и отбыл в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, в селе Пилявцы Хмельницкой области В.ЮЩЕНКО принял участие в мероприятиях, посвященных 360-летию Пилявецкой битвы. В рамках поездки Президент также ознакомился с музейной экспозицией памяти жертв Голодомора 1932–33 годов, расположенной у пгт Меджибиж Летичевского района.

В рамках поездки в Черновицкую область, в Черновцах Президент Украины принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 600-летию первого письменного упоминания об этом городе. Глава государства вручил государственные награды работникам предприятий, учреждений и организаций Черновцов.