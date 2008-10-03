Лидеры 5 партий блока НУ-НС требуют срочно собрать политсовет и фракцию

Лидеры 5 политических партий, входящих в блок "Наша Украина – Народная самооборона", требуют созыва заседания фракции НУ-НС и политсовета блока для обсуждения ситуации вокруг создания демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер ХДС Владимир СТРЕТОВИЧ отметил, что «руководство (руководство блока НУ-НС, в частности Вячеслав КИРИЛЕНКО – УНИАН) исчезло из парламента».

По его словам, необходимо созвать заседание фракции, и чтобы каждый депутат четко заявил свою позицию относительно создания коалиции. Он сообщил, что «вчера ночью было выработано общее коалиционное соглашение».

Лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК отметил, что на сегодня консультации о создании коалиции «практически приостановлены».

Он отметил, что «полная ответственность за завал коалиционных переговоров лежит на руководстве фракции, на партии «Наша Украина».

Народный депутат, представитель Народного руха Украины Вячеслав КОВАЛЬ также поддерживает необходимость обсуждения на заседании фракции и на политсовете вопроса создания коалиции.

Представитель партии «Вперед, Украина!» Олег НОВИКОВ подчеркнул, что все вопросы, которые поднимались перед БЮТ, решены, и на сегодня «нет никаких препятствий для создания демократической коалиции».

Лидер Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН отметил, что «несколько политических авантюристов хотят сейчас оставить страну на 205-210 дней без дееспособного парламента».

В.КОВАЛЬ сообщил, что на сегодня позицию этих 5 партий поддерживает 30 народных депутатов (фракция НУ-НС насчитывает 72 народных депутата).

В то же время он считает, что позиция этих 5 партий поддерживается большинством народных депутатов он НУ-НС.