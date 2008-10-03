Яценюк видит себя капитаном, но не «Титаника»
Коалиции пока что нет...
Решения о создании коалиции пока еще нет, но переговоры продолжаются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
По его словам, решение о роспуске ВР – это последнее из решений, которые могут быть приняты для выхода из кризиса.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «парламентаризм должен жить, и мы должны сделать все для того, чтобы парламентаризм остался той демократической основой развития украинского общества, каковой он является».
Он добавил, что, несмотря на происходящие достаточно сложные дискуссии, это и есть демократия. «И мы являемся с вами отображением тех общественных процессов, которые проходят извне», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
При этом спикер добавил, что приложит все усилия для продолжения работы ВР.
«Как капитан корабля – не «Титаника» - дорогие друзья, буду делать все для того, чтобы этот корабль плыл дальше», - подытожил он.