Яценюк видит себя капитаном, но не «Титаника»

Решения о создании коалиции пока еще нет, но переговоры продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, решение о роспуске ВР – это последнее из решений, которые могут быть приняты для выхода из кризиса.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «парламентаризм должен жить, и мы должны сделать все для того, чтобы парламентаризм остался той демократической основой развития украинского общества, каковой он является».

Он добавил, что, несмотря на происходящие достаточно сложные дискуссии, это и есть демократия. «И мы являемся с вами отображением тех общественных процессов, которые проходят извне», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом спикер добавил, что приложит все усилия для продолжения работы ВР.

«Как капитан корабля – не «Титаника» - дорогие друзья, буду делать все для того, чтобы этот корабль плыл дальше», - подытожил он.