В интерпретации Путина, самолет у Тимошенко «утащил мазурик»

Премьер-министры России и Украины достигли соглашения по поставкам газа. Через три года Украина начнет покупать российский газ по рыночным ценам. Сейчас Киев платит за тысячу кубометров газа 179,5 долларов.

Между тем, переговоры могли и не состояться, - заявляют сторонники Юлии Тимошенко. Они обвиняют президента Ющенко в попытке сорвать встречу Путина и Тимошенко. Ющенко, по их словам, под предлогом поломки президентского борта, отобрал у Тимошенко самолет, на котором она собиралась лететь в Москву.

"Мазурик какой-то утащил самолет", - так прокомментировал этот инцидент Владимир Путин.

Эхо Москвы

*** Словарь воровского жаргона: мазурик - каpманный воp, тpуп человека

***Статья из словаря Даля: новг. мазурник, мазурин (от мазур. поляк или от мозуля, замарашка, оборванец?), карманный вор, комнатный и уличный в городах, особенно в столицах, где они придумали свой язык, байковый или музыку.