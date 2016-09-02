Княжицкий: Путин ищет союзников для раскола Украины

Такое мнение выразил народный депутат «Народного фронта», Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает пресс-служба партии.

«Путин не впервые пытается отделить Западную Украину, которая не является ему нужной, и полностью захватить большую часть территории Украины. Это сорвалось во время военной агрессии и теперь очевидно, что Путин ищет себе союзников», - заявил Княжицкий.

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«Он считает, что эти провокационные заявления позволят ему найти сообщников, в первую очередь в восточной Европе, Польше. Не секрет, что Россия щедро финансирует праворадикальные силы в Польше, которые поднимают вопрос агрессии в отношении определенной части украинской территории», - отметил представитель «Народного фронта».

Николай Княжицкий выразил мнение, что несмотря на огромные средства, потраченные Российской Федерацией на информационную войну, «здоровые и прагматичные силы в Украине и Польше не позволят сделать любые провокации против нашего государства».