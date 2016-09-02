Порошенко выступит в Раде с ежегодным посланием
13:25, 02 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием в день открытия сессии 6 сентября.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата ВР.
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"6 сентября начнет работу V сессия Верховной Рады Украины VIII созыва. Согласно статье 85 Конституции Украины, в день открытия сессии будет заслушиваться ежегодное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.
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